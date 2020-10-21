وكيل وزارة الإرشاد الديني بالسعودية يشيد بجهود الرئيس السيسي لإحلال السلام في العالم

أشاد الدكتور محمد العريفي وكيل وزارة الدعوة والإرشاد الديني بالمملكة العربية السعودية، بالجهود الحثيثة التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السلام على المستوى الدولي، ورعايته لمؤتمر (حوار الأديان والثقافات) رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وقال العريفي - خلال كلمته اليوم الأحد، في الجلسة الخامسة لمؤتمر "حوار الأديان" الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة (13 ـ 14) مارس الجاري والتي انعقدت بمقر أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر - : "إن الحوار مهم جدًا خاصة في ظل وجود أعداء مشتركة وعلى رأسها الإرهاب الذي يبيح دم المسلمين وأموالهم".

وذكر أن الإرهاب خطر على المسلمين وغيرهم لكنه الأخطر على المسلمين لأنه يحاربهم باسم إسلامهم، موضحا أن المملكة منذ نشأتها وهي تعمل على نشر ثقافة الحوار، لافتًا إلى أن رحلة الملك فيصل رحمه الله إلى الفاتيكان كانت لحمل رسالة الإسلام ولقاء المسئولين هناك.

واستعرض جهود المملكة المستمرة سنة تلو الأخرى في مجال الحوار وتعزيز السلام بين جميع دول العالم، ومحاربة الإرهاب في صوره كافة، كما هنأ العريفي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على نجاح المؤتمر، مشيدًا بجهوده في تجديد الخطاب الديني.