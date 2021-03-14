قيرغيزستان تسجل 32 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان، اليوم الأحد 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و850 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 27 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و836 حالة.

فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1481 حالة.

ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 343 مريضًا بالفيروس التاجي في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات، منهم 98 في حالة حرجة.