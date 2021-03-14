ليسكانو يتصدر في استطلاعات الرأى قبل انتخابات الرئاسة في بيرو

يواصل عضو البرلمان السابق فى بيرو يوني ليسكانو تصدره في استطلاعات الرأى قبل انتخابات الرئاسة في بيرو التي تجرى في 11 أبريل، بحسب استطلاع للرأي نشرته اليوم السبت صحيفة "لا ريبوبليكا" ومعهد الدراسات البيروفية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت بأن الاستطلاع أظهر حصول ليسكانو، المنتمي لحزب العمل الشعبي، على 9ر13 % من تأييد الناخبين، مقارنة بـ 3ر11 % في فبراير.وقفز رافائيل لوبيز، وهو رجل أعمال وسياسي محافظ ينتمي لحزب التجديد الشعبي، إلى المركز الثاني بنسبة 5ر9 % من تأييد الناخبين، مقابل 6ر7 %، أو المركز الخامس، في فبراير.

وحصلت عضوة الكونجرس السابقة كيكو فوجيموري، التي تواجه تهم فساد جديدة، وفيرونيكا ميندوزا، مع حزب معا من أجل بيرو، على تأييد بنسبة 2ر7 % و 7 % على التوالي.

وتراجع جورج فورسيث، لاعب كرة القدم المحترف السابق وعمدة إحدى ضواحي ليما، الذي كان يتصدر السباق في بعض استطلاعات الرأي المبكرة، إلى المركز الخامس بنسبة 8ر6 %.