هارفارد: التباعد الاجتماعي 186 سم بالفصول الرياضية ليس أكثر أمانا

توصلت دراسة جديدة إلى أن الطلاب الذين يجلسون على بعد 186 سم م في الفصول الدراسية قد لا يتمتعون بحماية أفضل من فيروس" كورونا " المستجد من أولئك الذين يجلسون على مسافة 91 سم .. كانت "مراكز السيطرة على الأمراض" CDC ) قد وضعت ضوابط وإرشادات التباعد بين الطلاب بنحو 186 سم أو أكثر.

لكن، باحثين فى جامعة "هارفارد"الأمريكية لم يجدوا ارتفاعًا في معدلات الإصابة بـفيروس"كورونا" المستجد بين التلاميذ أو الموظفين فى المناطق التى يكون فيها الطلاب متقاربين.

يأتى ذلك فى الوقت الذي دعى فيه الرئيس الأمريكى "جو بايدن " لإعادة الطلاب إلى الفصول الدراسية، من روضة الأطفال حتى الصف الثامن ، فى أول 100 يوم له منذ إستلامه منصبه الرئاسي ..بحسب خبراء صحة ، تؤدى النتائج المتوصل إليها أيضا إلى زيادة الضغط على "مراكز السيطرة على الأمراض" لمراجعة توصياتها والمساح لملايين التلاميذ بالعودة إلى المدارس.

بالنسبة للدراسة الحالية ، التى نشرتها "جمعية الأمراض المعدية" الأمريكية ، نظر الفريق في 251 منطقة تعليمية في ماساتشوستس مفتوحة للتعلم الشخصي في خريف 2020.. في تلك المناطق ، هناك 37,336 طالبًا يحضرون الفصول و 99,390 معلمًا وأعضاء هيئة تدريس آخرين .. بين 30 سبتمبر و 7 يناير الماضيين ، تم دراسة 194 منطقة بها طلاب يجسلون على مسافة 186 سم على الأقل ، ونحو 49 طالبا على بعد مسافة 91 سم .. بعد ذلك ، قارن الفريق البحثى معدلات حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بين المناطق خلال الفصل الدراسى فى الخريف .. لم يجد الباحثون " فرقا كبيرا " فى معدلات الإصابة بالفيروس "كورونا" المستجد للأطفال والبالغين الذين يجلسون على مسافة 186 سم أو 91 سم .. بالإضافة إلى ذلك ، وجد الفريق البحثى أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد كانت أقل فى المدارس منها المجتمعات المحيطة.

أكد الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أن المبانى المدرسية قد تكون أكثر أمنا للطلاب والمعلمين على حدسواء ، مقارنة بالمدن أو البلدات .. كما أشاروا إلى أن المدارس ذات المكاتب التى تفصل بينها 91 سم فقط ستسمح لمزيد من الطلاب بالجلوس فى كل فصل دراسى .. كما إنه سيمنع الأطفال من الإضطرار إلى البقاء فى المنزل و القيام بالتعلم عن بعد.

وقال "جيف رايلى"، مفوض التعليم الإبتدائى والثانوى" فى ولاية "ماساتشوستس" الأمريكية :" هذة دراسة رائدة .. فإن ما وجده الباحثون هو أنه لم يكن هناك معدل أعلى لحالات فيروس "كورونا" المستجد فى أى من الطلاب أو الموظفين فى المناطق التى يكون فيها الطلاب متقاربين .. أضاف :" تشير جميع الأدلة إلى ن الطلاب يمكنهم العودة بأمان إلى المدارس والجلوس على مسافة 91 سم ".