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مايكروسوفت تعدل دورة إصدار متصفحها شهريا للتتماشي مع كروم

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 10:58 م

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها ستعدل دورة إصدار متصفح الويب الشهير "إيدج"، لتصبح مرة كل أربعة أسابيع، لتتماشي مع دورة الإصدار الجديدة لمتصفح الويب "كروم" التي أعلنت عنها شركة "جوجل" الأمريكية، الأسبوع الماضي.

وذكرت "مايكروسوفت"، في بيان، "كمساهمين في مشروع كروميوم، نتطلع إلى إطلاق إصدار رئيسي جديد كل أربعة أسابيع يتماشى مع دورة الإصدار التي أعلنتها (جوجل)، وذلك للمساعدة في تقديم هذا المنتج المبتكر لعملائنا بشكل أسرع".

وسيدخل التغيير حيز التنفيذ مع نسخة المتصفح "إيدج 94"، والتي سينطلق إصدارها في سبتمبر المقبل، وتعهدت "جوجل" بالالتزام بتطبيق دورة الإصدار الجديدة على متصفح "كروم" خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ لاسيما مع النسخة "كروم 94"، فيما لم تحدد شهرا معينا مثل "مايكروسوف".

وكما هو الحال مع "جوجل"، منحت "مايكروسوف" الشركات خيار دورة إصدار أطول لعملاء الشركات، والتي فيها ستصل دورة الإصدار إلى إصدار كل ثمانية أسابيع.

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