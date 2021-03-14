إزالة حالة تعد بالبناء وإيقاف أعمال تشوين بمركز المنيا

قال محمد على جاد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، بمركز المنيا، إنه تم إزالة حالة تعدى بالتصدى لحالة بناء وحفر أساسات بمنطقة كدوان بالأرض الزراعية، ورفع البلوك الحجرى بعد تشوينه.

وأضاف جاد أنه تم تنفيذ إزالة بناء مخالف بالدور الخامس العلوى مساحة ٦٠ مترا أيضا بمنطقة كدوان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي أعمال النظافة، تم رفع ما يقارب من ٧ أطنان من القمامة من طريق مصر أسوان الزراعى، عزبة جارحى، شارع ترعة النسوان ، قرية أبو قرين ، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.