الصحة: 400 ألف مواطن سجلوا على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400 ألف مواطن، مشيرًا إلى تلقي التطعيم في 40 مركزًا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن الإقبال على التسجيل للحصول على لقاح كورونا كان طفيفًا في البداية، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبحت مقبلة على اللقاح.

وذكر أن مصر ستتسلم 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا في نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى تأخر تداول الـ 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم لخضوعهم للفحص من قبل هيئة الدواء المصرية في الوقت الحالي، للتأكد من سلامتها.

وأوضح أن وتيرة التطعيم سيتم إسراعها بداية من هذا الأسبوع، مؤكدًا أن اللقاحات المتواجدة في مصر حاليًا أمنة للفئات العمرية الأكبر من 18 عامًا.