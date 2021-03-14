بلومبيرج: البرازيل مصدر قلق للصحة العالمية وبلدان الجوار

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن البرازيل التي تتصدر العالم في حصيلة وفيات كورونا اليومية وطفرته شديدة العدوى في الأمازون، باتت مصدر قلق لمنظمة الصحة العالمية، وبلدان الجوار البرازيلي.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن بيرو علقت الرحلات الجوية مع البرازيل، وتقوم أوروغواي بإرسال جرعات إضافية من اللقاحات إلى مدنها الحدودية، بينما تطالب تشيلي أي شخص قادم من البرازيل بالخضوع للحجر الصحي.

أما كولومبيا فهي لم تعمل على تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل ومدينة ليتيسيا التابعة لها على الحدود، حيث تقطعت السبل هناك بمئات السياح منذ نهاية يناير.

وقال جوليان فرنانديز مدير علم الأوبئة في وزارة الصحة الكولومبية: "إنه قرار يصعب اتخاذه، ونحاول تقليل حجم وسرعة انتشار الطفرة الجديدة لنمنح أنفسنا الوقت لتعزيز التطعيم".

وتجاوزت البرازيل الهند لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا للأرقام الرسمية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية إنه تم تسجيل 85 ألفا و663 إصابة جديدة بالفيروس يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11 مليونا و363 ألفا و380.

وأضافت الوزارة أن 275 ألفا و105 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن بكورونا في البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة.

وانهار النظام الصحي في عدة مدن بما فيها ماناوس عاصمة ولاية أمازوناس، وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية أن المستشفيات في 53 مدينة بولاية ساو باولو وصلت إلى 100% من طاقتها، وتوفي ما لا يقل عن 45 مريضا بكورونا أثناء انتظارهم شغور الأسرّة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات