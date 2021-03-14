ناشدت النيابة العامة، أفراد المجتمع، بضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات بشأنها من أية مصادر أخرى.



جاء ذلك في مستهل بيان النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا في واقعة وفاة امرأة بحي السلام بالقاهرة.



وأكدت النيابة ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات بشأنها من أية مصادر أخرى -مهما تكن- من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون.



وأضافت النيابة أنها وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يجوز نشره أو ما يُرى حجبه من ملابسات الوقائع التي تُحققها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات وحُسن سير العدالة.