استشاري تطوير القاهرة التاريخية: نبدأ العمل خلال شهر وننتهي بعد عامين

قال المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن التدخلات التي ستتم في منطقة القاهرة التاريخية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن التطوير الذي سيلحق بالمنطقة سيكون على غرار ما تم في في شارع المعز، إضافة إلى رفع كفاءة البيئة العمرانية في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن القاهرة التارخية تعد من أفقر المناطق على الرغم ما تضمه من آثار وعمران، ذاكرًا أن التطوير سيشمل رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتطوير البيئة العمرانية بحيث تصبح لائقة باستقبال السياحة.

وأشار إلى حجم التدهور الذي لحق بآثار وبنايات القاهرة التارخية ووصول أجزاء كبيرة منها إلى «خرابات»، مؤكدًا أنه سيتم ترميم الآثر كقيمة تراثية، فضلًا عن رفع كفاءة منازل المنطقة.

وأوضح أنه سيتم البدء بعد شهر أو شهرين في تطوير 7 مناطق بالقاهرة التاريخية، لافتًا إلى تخوف سكان المنطقة مما تم تداوله من أن الدولة ستعمل على تهجيرهم وإزالة منازلهم.

ولفت إلى أهمية تواجد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولة أمس ليرسل لهم رسائل الطمأنة من الرئيس السيسي بأنه لن يتم تجهيرهم بل أنهم سيكونون جزءً التطوير، واصفًا ما تم اليوم أنه «يوم تارخي للقاهرة التاريخية»، حسب تعبيره.

وذكر أن أعمال التطوير ستنتهي خلال عامين، موضحًا أن منطقة القاهرة التارخية تضم البوابة الشمالية للقاهرة التي تضم وكالات قديمة للتجار، ومنطقة الخيامية.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المناطق التاريخية، صباح اليوم السبت، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتكثيف العمل في مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها ومظهرها الحضاري، مع الحفاظ على جميع المباني الأثرية والتراث المعماري، والسعي لإعادتها إلى بريقها الذي ظلت تتميز به على مدى سنوات طويلة بعد عقود من الإهمال.

وتفقد مدبولي، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من الأثريين، شارع الخيامية ووكالة «رضوان بك».