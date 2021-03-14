الصحة: الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لـ14 مليون طالب

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد، استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، ذاكرا أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع مجاهد أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 250 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار مجاهد إلى مشاركة 1800 فريق طبي بالمبادرة، يتكون كل فريق منهم من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد مجاهد، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، موضحا أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

يشار إلى فحص 7 ملايين و126 ألفا و844 طالبا خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.