رونالدو يداوي جراح يوفنتوس الأوروبية بهاتريك في كالياري بالدوري الإيطالي

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في غضون 23 دقيقة، ليداوي بها جراح فريقه يوفنتوس الأوروبية، ويقوده للتغلب 3 / 1 على مضيفه كالياري اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 55 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف إنتر (المتصدر)، الذي خاض 27 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد كالياري، الذي تكبد خسارته الخامسة عشر في البطولة هذا الموسم، عند 22 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وتقمص رونالدو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق العاشرة و25 من ركلة جزاء و33، ليحكم قبضته على صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا، بفارق أربعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر.

وتكفل الأرجنتيني جيفوفاني سيميوني، بتسجيل هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 61.

يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الاتزان ليوفنتوس، الذي صدم محبيه بخروجه المبكر والمباغت من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي.