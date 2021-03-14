جوجل تسمح للمطورين الآخرين بتطوير أدوات تايلز بمنصة وير أوه إس

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، أنها ستسمح لمطوري الشركات الأخرى بتطوير أدوات رسومية "تايلز" (Tiles) مخصصة، على نظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء "وير أوه إس" (Wear OS).

وأدوات "تايلز"، التي قدمتها الشركة لأول مرة عام 2019، عبارة عن أدوات رسومية تسمح للمستخدم بإلقاء نظرة سريعة عليها والتمرير بينها للحصول على معلومات حول الطقس أو إشعارات التقويم أو الإحصائيات، مثل معدل ضربات القلب، وكانت جميع أدوات "تايلز" تأتي مباشرة من "جوجل" أو الشركة المصنعة للجهاز.

وقالت "جوجل"، في منشور عبر مدونتها الرسمية، إن "مكتبة أدوات (جيت باك تايلز) المخصصة للمطورين الخارجيين، هي الآن طور الإصدار الأولي"، مشيرة إلى أن الأدوات الرسومية ستصبح قابلة للتصميم لتخدم العديد من الحالات؛ مثل تتبع تقدم النشاط اليومي للمستخدم أو البدء السريع في التمرين أو بدء تشغيل أغنية تم تشغيلها مؤخرا أو إرسال رسالة إلى جهة اتصال مفضلة، حيث تمتاز بسرعة التحميل وتركز على احتياجات المستخدم الفورية.