البرلمان العربي: الرئيس السيسي له دور كبير في الدفاع عن قضايا الأمة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومى، أن الرئيس السيسى له دور كبير فى دعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية.



وأضاف العسومي، خلال جلسة نقاشية وحوارية عقدها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، بحضور وفود 35 دولة مشاركة فى المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات، الذى انطلق أمس السبت ويعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "يجب علينا كعرب أن نتكاتف ونتحاور فيما بيننا"، مؤكدا أن البرلمان العربى سيعمل على استثمار توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات سواء على المستوى التشريعي أو بقية المستويات.



وقال نصر الدين مفرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني، إن هناك مشتركات للآدمية والإنسانية عموما هى أننا أبناء آدم وحواء، والديانات السماوية جميعا تتفق أنها تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، فلنبني هذه المشتركات على الثوابت العامة، ولنبني على الحرية فمن ثوابت هذه الإنسانية الحرية وكذلك العدل.



وأضاف أن السودان بلد متعدد فى الأديان والثقافات وهى ميزة وقد لعب الإخوان على شق صف السودان، فظللنا 27 سنة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن حينما أتت الحكومة الانتقالية عقب الثورة بثت الحرية وانتهجتها سبيلا وفى 15 شهرا خرج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وتابع وزير الأوقاف السودانى: "ينبغى أن نبني أساسا على العلمية والمنهجية ومواكبة العصر، فكل من لم يلتفت لملاحقة العصر فسنتخلف كثيرا وكذلك الاهتمام بالشباب فيجب أن تلتفت الدول الإسلامية لهذه القيمة وهم الشباب وكذلك المرأة".