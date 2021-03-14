إصلاح أحد أعمدة الإنارة المائلة بطريق مصر أسوان الزراعي

أكد المهندس عبد التواب محمد عبد الغنى رئيس قسم الإنارة بقرية بنى محمد سلطان إنه فى ضوء المتابعة المستمرة، والتأكد من سلامة أعمدة وكشافات الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرى واحياء مركز ومدينة المنيا، تم إزالة أحد الأعمدة المائلة وإعادة زراعتها بطريق مصر أسوان أمام قرية بنى محمد سلطان حفاظا على ارواح المواطنين وعدم تعرضها للخطر فى حالة سقوط عمود الإنارة خاصة أنه يقع بجوار الترعة الإبراهيمية.



وأضاف أنه تم توصيل الأسلاك بعد تثبيت العمود وإنارة الطريق مرة أخرى، كما تم صيانة طريق القشاش وطريق منشية الحواصلية وشد الأسلاك به، تم تركيب 3 كشافات ليد الإنارة الطرق وتوفير طريق مضيئ وآمن للمواطنين.