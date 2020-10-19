حمدوك يوجه بالتشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بأهمية التشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد، وصُنع أكبر قدر من التوافق حوله، وضرورة أن يستند مشروع القانون على تاريخ العمل النقابي الممتد في السودان.

وتلقى حمدوك، اليوم الأحد، تقريرا من وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني، وبحضور وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، حول الجهود المبذولة للانتهاء من صياغة مشروع قانون النقابات، توطئة لعرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية المؤقتة) لإجازته بصورته النهائية خلال الفترة القادمة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية مشاركة رئيس مجلس الوزراء السوداني في مؤتمر العمل المزمع عقده بجنيف في مايو المقبل، كما تناول ضرورة إنشاء ملحقيات عمالية في الدول ذات العمالة السودانية الكثيفة مثل السعودية وقطر والكويت والإمارات.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني بجهود وزارة العمل والإصلاح الإداري والإجراءات التي يجري اتخاذها لإصلاح بيئة العمل بالوزارة.