الأمن التركي يوقف 4 بشبهة الانتماء لتنظيم جولن خلال محاولة الفرار إلى اليونان

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، القبض على أربعة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، ومطلوبين للعدالة بتهمة الانتماء لـ"تنظيم جولن" ودعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن قوات خاصة ألقت القبض على الأشخاص الأربعة في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود اليونانية في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وأوضحت أنه بعد التحري عن الموقوفين "تبين لدى الأمن التركي أنهم مطلوبون للعدالة لانتمائهم لتنظيم إرهابي مسلح".

وأمر القضاء التركي بحبس المشتبهين على ذمة التحقيق.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أمس الأول الجمعة اليونان بأنها أصبحت ملاذا آمنا لأعضاء "جولن"، ودعا إلى تسليم عناصر التنظيم وتلبية طلبات أنقرة بتجميد أصولهم المالية ومنع أنشطة التنظيم الترويجية والتمويلية.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وتعتقل تركيا الآلاف بسبب ما تردده عن صلاتهم بجولن. كما تم فصل عشرات الآلاف من الخدمة العامة، من بينهم أكثر من 20 ألفا من الجيش.