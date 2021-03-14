عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد خروج آلاف المواطنين، أمس السبت، إلى شوارع مدن ألمانية مختلفة احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.



وتجمع نحو ألف متظاهر أمام مقر وزارة الصحة وسط العاصمة برلين، وأوقفت الشرطة 50 منهم لمخالفتهم التوجيهات الصحية وقواعد السلامة، فيما نظمت مجموعة صغيرة من الناس في نفس الموقع مظاهرة مضادة.



في غضون ذلك، شهدت مدينة دريسدن، مركز ولاية ساكسونيا شرق البلاد، اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين يقدر عددهم بألف شخص على الأقل.



واحتجزت الشرطة مؤقتا رجلا في سن 36 عاما، واعتقلت ثلاثة آخرين على خلفية الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة 12 من عناصرها.



وتأتي هذه المظاهرات على خلفية تمديد الحكومة الألمانية القيود الصارمة المفروضة لردع تفشي كورونا حتى 28 مارس على الأقل.



