أيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف من جلطات دموية



أوصت السلطات الصحية في أيرلندا، اليوم الأحد، بتعليق احترازيًا استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في النرويج، من دون التأكد في هذه المرحلة من وجود رابط مع عملية التلقيح.



كما أوصت اللجنة المكلفة ببرنامج التلقيح في أيرلندا باتخاذ هذا الإجراء الذي بات يُطبق في دول عدة وقائيًا، اعتبارا من صباح الأحد، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.



وعلقت العديد من الدول استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وسط مخاوف من تسببه بتجلط الدم ما دفع بوكالة الأدوية الأوروبية للمسارعة إلى طمأنة الناس؛ لعدم وجود أي مخاطر صحية معروفة مرتبطة بجرعات اللقاح.