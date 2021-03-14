تليجراف: نواب بريطانيا يبحثون حظر الاستكشاف الجديد في بحر الشمال

يبحث نواب البرلمان البريطاني فرض حظر على التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط في بحر الشمال، بهدف الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وهي خطوة قد تضر بالوظائف والاقتصاد الاسكتلندي، حسبما ذكرت صحيفة تليجراف في تقرير.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن بريطانيا تدرس خيارات تشمل إنهاء التصاريح في عام 2040. ووقفا مؤقتا فوريا للترخيص. ومن الممكن أيضا ألا تكون هناك تغييرات.



وتهدف المملكة المتحدة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، وتتطلع بشكل متزايد إلى مصادر الطاقة المتجددة للحصول على حصة أكبر من الطاقة.



وانخفض إنتاج النفط من بحر الشمال منذ مطلع القرن مع تقدم الحقول في العمر. ومع ذلك، لا تزال المنطقة بالغة الأهمية لإيرادات الضرائب في اسكتلندا وخلق فرص العمل.



ووفقا لتليجراف، فإن نحو 39% من إجمالي 270 ألف وظيفة في المملكة المتحدة تدعمها صناعة النفط الموجودة في اسكتلندا.