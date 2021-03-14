رئيس الأعيان الأردني: ترهل وتقصير في جميع دوائر الدولة الصحية

علق رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، على حادث انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي، قائلًا إن اللجنة الصحية في مجلس الأعيان قدمت توصياتها للحكومة من قبل لكنها لم تأخذ بها.



وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، أن المجلس دعا الحكومة للأخذ بتلك التوصيات لحل المشكلات التي تواجهها المنظومة الصحية، منوهًا بأن المنظومة تعاني من مشكلات كبيرة تمثل في الإهمال والتقصير والنقص في الكوادر.



وأشار إلى أن الأردن سيواجه نفس المشكلات في المستقبل إذا لم يبدأ في علاج المشكلات الحالية، مستنكرًا وجود ترهل وتقصير واستهتار ولامبالاة في جميع دوائر الدولة.



وشدد رئيس الأعيان الأردني، على أهمية وجود ثورة بيضاء لإعادة النظر في الإدارة العامة ككل، قائلًا إن قرار سحب الثقة من الحكومة للبرلمان والنواب المنتخبين من الشعب الأردني.



وأوضح أن مسؤولية التعامل مع أزمة كورونا تقع على عاتق الجميع سواء الحكومة ومجلس الأعيان والنواب والمواطن، مضيفًا أن هناك مظاهر لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من المواطنين.



وأعلنت السلطات الأردنية، مساء السبت، توقيف خمسة أشخاص على خلفية حادث وفاة مرضى مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الجديد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".



وتوجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ظهر السبت، إلى مقر المستشفى وسط تجمهر أهالي الضحايا، وأمر بإقالة مدير المستشفى.



ولاحقا، أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق.



كما تم تكليف وزير الداخلية الأردني مازن القراية بتولي مهام وزارة الصحة خلفا لعبيدات.



وخيّمت حالة من الغضب على الشارع الأردني؛ بسبب الحادث فيما طالبت أوساط نيابية وحقوقية بمحاكمة المتورطين في الحادثة.