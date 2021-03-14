الجماهير الإماراتية ترجح رحيل صلاح عن ليفربول

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أظهر استطلاع رأي في الإمارات اليوم الأحد أن أغلب الجماهير ترى أنه من الأفضل للنجم محمد صلاح الرحيل عن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الاستطلاع في وقت تزايدت فيه التكهنات حول مستقبل صلاح في إنجلترا وإمكانية تحوله إلى الدوري الإسباني أو عودته للدوري الإيطالي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم، عبر 56% من المشاركين عن رغبتهم في رحيل صلاح عن ليفربول.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للصحيفة الإماراتية رأى 52% ضرورة رحيله عن ليفربول مقابل تمسك 48% باستمراره.

أما في نتائج استطلاع شبكة "تويتر" لصحيفة "البيان" رأى 60% أنه من الأفضل لصلاح الاستمرار في ليفربول مقابل 40% اختلفوا معهم.