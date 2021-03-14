نائب محافظ أسوان تشهد تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية «المسؤول الحكومي»

شهدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، فاعليات التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف" بمحافظة أسوان.



وأكدت "أبوزيد"، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات الجماهيرية، وذلك على مدار 20 يوماً بقاعات التدريب على فترتين صباحية ومسائية، ووسط تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تأتي محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الرابعة من المبادرة القومية التي تهدف لوضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام.



واوضحت أن برامج التدريب ترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة، وإدارة التغيير، وبناء فرق العمل، والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة، وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت، والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مهارات القيادة والاتصال، فضلًا عن التوعية القومية والهوية والأمن القومي.



وألمحت إلى أن هذه المرحلة من التدريب سبقها تدريب عبر المنصة الرقمية أون لاين لمدة 25 يومًا من يونيو الماضي وحتى الآن، لافتة إلى أن "المسؤول الحكومي المحترف" هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية؛ لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن حيث مستهدف تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.