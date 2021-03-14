 سيدني تؤكد أول حالة إصابة محلية بكورونا بعد 55 يوما دون إصابات - بوابة الشروق
الأحد 14 مارس 2021 9:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

سيدني تؤكد أول حالة إصابة محلية بكورونا بعد 55 يوما دون إصابات

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 9:21 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 9:21 ص

أظهرت الاختبارات إصابة أحد موظفي الحجر الصحي الفندقي في سيدني بفيروس كورونا؛ ما ينهي فترة 55 يوما، بدون تسجيل أية حالات إصابة، تم انتقالها محليا في المدينة الأسترالية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الرجل - 47 عاما-، كان يعمل في اثنين من فنادق الحجر الصحي في سيدني، للمسافرين العائدين، وهما فندقا "سوفيتيل ونتوورث" في المنطقة التجارية الوسطى و"مانترا سيدني سنترال" في هايماركت.

وكان الموظف قد حصل على الجرعة الأول من جرعتي لقاح "فايزر".

ويتصل مسؤولون الآن بجميع المخالطين له.

وقال وزير الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز"، براد هازارد: "أعتقد أن الرسالة المستفادة من ذلك للجميع: لا تكن متهاونا".

وأضاف "إننا في خضم جائحة تحدث مرة واحدة كل مئة عام، يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد".

وذكر وزير الصحة أنه من السابق لأوانه الكشف عما إذا كانت تلك الحالة ستضر بالتخفيف المقرر لبعض القيود في 17 مارس الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك