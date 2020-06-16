 زاخاروف تصف جولة لافروف الأخيرة للخليج بأنها أكثر من مثمرة - بوابة الشروق
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زاخاروف تصف جولة لافروف الأخيرة للخليج بأنها أكثر من مثمرة

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 5:39 ص

وصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، جولة وزير الخارجية سيرجي لافروف في عدد من دول الخليج مؤخرا، بأنها "كانت أكثر من مثمرة".
وأضافت زاخاروفا في تعليق لها، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية،: "أن المحادثات لم تكن بروتوكولية، بل معمقة وطالت مجمل العلاقات الثنائية وتوجهاتنا و إجراءاتنا العملية على صعيد القضايا الدولية والشؤون الإقليمية".
وأوضحت أن لافروف أجرى مباحثات متعددة الأوجه وشملت خططا كبيرة للمستقبل، وسبل تنفيذها، مشيرة إلى أن جميع الأطراف ناقشت قضايا في مجالات مختلفة وفي مقدمتها الوضع في سوريا والتفاعل الاقتصادي والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن لافروف قام بجولة في دول الخليج في الفترة من 9 إلى 11 مارس، شملت السعودية والإمارات وقط

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