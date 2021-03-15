يحل الفنان الكبير محمد منير، يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ضيفا على الإعلامية والممثلة القديرة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" في تمام الحادية عشر مساء.

وتستضيف "إسعاد" في برنامجها العديد من النجوم للحديث معهم عن كواليس أعمالهم ومشوارهم الفني الطويل والمؤثر، حيث يكشف النجوم ما مروا به من مشاكل وتحديات ومواقف كوميدية خلال الحلقات. ويذاع البرنامج على شاشة "DMC".

وعلى جانب ثان كانت أخر ألبومات الفنان محمد منير هو "باب الجمال" والذي طرحه في شهر ديسمبر العام الماضي، ويحتوي الألبوم على 4 أغنيات هم "باب الجمال، وفينك يا حبيبي، وأنا رايق، وزوق".