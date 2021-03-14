 القبض على شخص متهم بإشعال النيران في «كشك بقالة» بجهينة في سوهاج - بوابة الشروق
الأحد 14 مارس 2021 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

القبض على شخص متهم بإشعال النيران في «كشك بقالة» بجهينة في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 8:05 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 8:05 م

تمكنت مباحث جهينة بسوهاج، من ضبط شخص لإشعاله النيران في "كشك بقالة" أسفر عن احتراق محتوياته، وذلك بسبب خلافاته مالية مع صاحبه.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بجهينة الغربية؛ فانتقل إلى مكان البلاغ العميد نورالدين عمر، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بكشك بقاله ملك "حمدي. ج. ب" 35 سنة، تاجر، وقيام المتهم "سلامة.م.ق" 30 سنة، عامل، بإشعال الحريق بسبب خلافات مالية واحتراق محتويات الكشك.

وتمكن العقيد حازم علي، مفتش المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك