القبض على شخص متهم بإشعال النيران في «كشك بقالة» بجهينة في سوهاج

تمكنت مباحث جهينة بسوهاج، من ضبط شخص لإشعاله النيران في "كشك بقالة" أسفر عن احتراق محتوياته، وذلك بسبب خلافاته مالية مع صاحبه.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بجهينة الغربية؛ فانتقل إلى مكان البلاغ العميد نورالدين عمر، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بكشك بقاله ملك "حمدي. ج. ب" 35 سنة، تاجر، وقيام المتهم "سلامة.م.ق" 30 سنة، عامل، بإشعال الحريق بسبب خلافات مالية واحتراق محتويات الكشك.

وتمكن العقيد حازم علي، مفتش المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.