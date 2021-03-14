محافظ جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة والإجراءات الاحترازية والوقائية بمدارس شرم الشيخ

70% نسبة الحضور بمدارس جنوب سيناء في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني



قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكان في استقباله محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.



وهنأ المحافظ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالفصل الدراسي الثاني، وتفقد قاعات رياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية، والإعدادية بالمدرسة.



وأشاد المحافظ بجودة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظافة المدرسة، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. معلنًا أن نسبة الحضور اليوم بلغت 70%.



كما تفقد المحافظ التوسعات الجديدة بالمدرسة، والتي بلغت 28 فصلًا بالمدرسة، موجهًا تعليماته لرئيس المدينة برصف مدخل الطلاب بالمدرسة.



وقال محمد عقل وكيل الوزارة، إنه جرى التوسع في فتح فصول جديدة بمدارس الوديان، بعدد 25 فصل داخل 7 مدارس بتكلفة 6.3 مليون جنيه.



وأكد وكيل الوزارة أن محافظ جنوب سيناء صدق على إنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 ألف متر مربع، بتكلفة87 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات، تحت إشراف وتمويل صندوق دعم وتمويل المشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.



رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء محمود السولية، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، و حنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، وكانت في استقبالهم دينا محمد مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بها.