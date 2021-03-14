تايلاند تبرم اتفاقات بشأن جوازات السفر التي تظهر الحصول على لقاح كورونا



من المتوقع أن تبدأ تايلاند توقيع اتفاقيات مع دول أخرى الشهر المقبل بشأن جوازات السفر التي تحدد ما إذا كان حاملها قد حصل على لقاح كورونا، حسب وزارة الصحة العامة.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأحد، أن المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، أوباس كارنكاوينبونج، أعلن أمس السبت أن تايلاند تخطط للدخول في اتفاقيات ثنائية بشأن جوازات سفر تتضمن إظهار الموقف من التطعيم مع الدول ذات معدل الإصابات المنخفض التي بدأت في تطعيم مواطنيها ضد كورونا.



وقال الدكتور أوباس: "مخطط جواز سفر اللقاح سوف يتبلور في غضون 3 أشهر".



وسوف تتلقى تايلاند 1.8 مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك، 800 ألف جرعة في الشهر الجاري والباقي في أبريل، تليها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا في يونيو. ووفقا لما قاله أوباس، من المقرر أيضا تسلم 10 ملايين جرعة في يوليو وأغسطس.



وتوقع أوباس أنه سيتم إعطاء 63 مليون جرعة لأكثر من 30 مليون شخص بحلول نهاية العام، مع كون المناطق عالية الخطورة هي الأولى التي تبدأ حملات التطعيم على نطاق واسع.



وقال إنه تم تطعيم 44409 أشخاص في تايلاند حتى الآن.