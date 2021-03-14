الجيش الليبي ينفذ عملية نوعية في مدينة أوباري جنوب البلاد

نفذ الجيش الليبي عملية نوعية في مدينة أوباري جنوب غرب البلاد، استهدفت قياديا بتنظيم "داعش" الإرهابي، ما أسفر عن اعتقاله.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، إن «المدعو محمد ميلود محمد (المكنى أبوعمر) أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة في سنة 2015».

وأوضح البيان أن الإرهابي المعتقل «قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي وأصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقي العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه من الإصابة وتلقى دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت».

وأضاف أن ميلود «تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبومعاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا».

وأشار إلى أن «محمد ميلود عاد إلى مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوباري وقام بعمليات إرهابية منها خطف أربع مهندسين إيطاليين في سنة 2016 وطالب بفدية تقدر (بـ4) ملايين يورو مقابل اطلاق سراحهم»، مبينا أن «الصفقة قد تمت واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقي القيمة المتفق عليها».