أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 27ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتبين البيانات المعلنة، اليوم الأحد، أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ28 ألفا و463 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4ر2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل تسعة أسابيع.

وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 17ر1 مليون إصابة، وعدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و176 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأسبوعين.

يذكر أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم تعتبر مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.