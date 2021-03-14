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أعداد جريدة الشروق
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باكستان ترسل مساعدات طبية للعراق لمواجهة فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 9:38 ص

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لدعم جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال 3 شحنات من المساعدات الطبية للعراق.

وأضافت: "باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة"، مشددة على أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.


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