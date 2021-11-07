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وفاة أول امرأة شغلت منصب عمدة في اليابان عن 93 عاما

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 11:40 ص

توفيت هارو كيتامورا، وهي أول امرأة شغلت منصب عمدة في اليابان، إثر إصابتها بالتهاب رئوي تنفسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بحسب ما أوردته وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء اليوم الاثنين.

وتوفيت العمدة السابقة لمدينة أشيا الواقعة في مقاطعة هيوجو، أمس الاحد في مستشفى بهيوجو.

وتنحدر كيتامورا من مدينة كيوتو في غرب البلاد. وعملت العمدة الراحلة بعد تخرجها من جامعة "ريتسوميكان"، محامية، ثم شغلت منصب رئيس مجلس التعليم في مدينة أشيا.

وفي عام 1991، تم انتخاب كيتامورا عمدة لأشيا، حيث شغلت المنصب لثلاث فترات (لمدة 12 عاما).

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