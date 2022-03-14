فيتنام: يمكن للمصابين بفيروس كورونا ترك العزل في بعض الحالات

قالت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الاثنين إنه يتعين على المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تفادي ترك الحجر الصحي الذاتي، ولكن إذا وجب عليهم الخروج، فإنه يتعين عليهم ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن تصريحات وزراة الصحة جاءت في منشور على موقع الحكومة الإلكتروني أشارت فيه إلى اللائحة التي أصدرتها الوزارة مؤخرا.

وأشارت بلومبرج إلى أن المنشور الحكومي لم يشر إلى التفاصيل الخاصة بمتى يمكن أن يكون مقبولا للمصابين بكوفيد 19 ترك العزل الذاتي.