مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وكانت جماعات "الهيكل" دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس القادمين وهو ما دفع المُفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، إلى أن يوجه دعوة للمواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد إلى شد الرحال إليه وإعماره، للتصدي لهذه الدعوات.
ونبه المفتي الفلسطيني إلى أن المستوطنين سيحاولون - خلال "عيد المساخر" الذي يحل هذا الأسبوع - إدخال "الصفارات" و"الأدوات التنكرية" التي يستخدمها اليهود بهذه المناسبة، إضافة للغناء والرقص والاحتفال عند أبوابه، مُنددا بتوفير سلطات الاحتلال الحماية لهذه الجماعات المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك يوميا.
وناشد المفتي العام الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك، مع التحذير من أن سلطات الاحتلال بهذا العدوان تدفع المنطقة إلى حرب دينية لن يسلم منها أحد.