رئيس وزراء فيتنام يدعو لتطوير جزر سبراتلي لحماية سيادة بلاده عليها

أمر رئيس وزراء فيتنام فام مينه شينه المسؤولين المحليين بتطوير جزر سبراتلي إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي يكون أيضا بمثابة معقل لحماية سيادة الدولة، حسبما أفادت صحيفة فيتنام نيوز.

وتعلن فيتنام بشكل مستمر أن لها السلطة القانونية على الجزر، وهي أرخبيل في مياه متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي. وتؤكد الصين سيادتها على أكثر من 80 % من البحر، بينما تؤكد كل من فيتنام والفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان سيادتها على أجزاء من نفس المنطقة البحرية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شينه لمسؤولي حكومة إقليم "خانه هوا" إنهم يلعبون دورا استراتيجيا في الدفاع عن البلاد وتحقيق أمنها. ويمتلك الإقليم السلطة القانونية على خط الساحل وجرف قاري ونحو 200 من الجزر الكبيرة والصغيرة، من بينها سبراتلي، حسبما نقلت الصحيفة عن شينه.