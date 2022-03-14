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إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما بكورونا

أوباما
أوباما
د ب ا
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 4:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 4:20 ص

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يوم الأحد إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وغرد أوباما عبر صفحته على موقع تويتر بعد ظهر الأحد "ظهرت للتو نتيجة الفحص إيجابية لإصابتي بكورونا"، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وتابع "كنت أعاني من احتقان في الحلق لبضعة أيام، لكنني، مع ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة. [السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما] وأنا ممتنون لحصولنا على التطعيم والجرعة المعززة، وجاءت نتيجة فحصها سلبية".

وأضاف "إنه تذكير للحصول على التطعيم إذا لم تكن قد حصلت عليه بالفعل، حتى مع انخفاض أعداد حالات الاصابة".

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