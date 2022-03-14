رئيس وزراء لوكسمبورج يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين

أجرى رئيس وزراء لوكسمبورج زافير بيتل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.



وذكرت وزارة الدولة في لوكسمبورج أن بيتل شكا خلال المكالمة من التدهور الكارثي للوضع الإنساني في أوكرانيا، والتأثيرات الكارثية للحرب على السكان المدنيين.



وأضافت أن بيتل قال:"يجب إنهاء هذه المأساة الإنسانية ويجب وقف الهجوم على أوكرانيا فورا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".



وطالب بيتل بفعل كل ما يلزم من أجل احترام الممرات الإنسانية وتمكين المدنيين من تجنب الاشتباكات العسكرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على نحو خاص على مدينة ماريوبول الساحلية.



يشار إلى الهجوم الروسي على اوكرانيا تسبب في دمار هائل لمبان والبنية التحتية ونزوح 3مليون اوكراني إلى الخارج ونزوح 6.7 مليون داخليا ،بحسب منظمة الصحة العالمية .



من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين أنها وثقت مقتل 636 مدنيا في أوكرانيا.



وقال مكتب المفوضية في جنيف إن هناك 46 طفلا ومراهقا بين هؤلاء القتلى.



وأضاف المكتب أن لديه معلومات محققة بشأن إصابة أكثر من 1125 شخصا .