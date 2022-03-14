تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس حظر تصدير السيارات الفاخرة لروسيا

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصْدرين دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حظر على صادرات السيارات الفاخرة، التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يورو (54760 دولارا) إلى روسيا، في إطار حزمة عقوبات جديدة.

وقد يشمل مشروع العقوبات، الذي من المفترض أن تتم الموافقة عليه اليوم، ويمكن أن يتم تعديله، حظر تصدير طرازات من العديد من الماركات الأوروبية، بما في ذلك أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفيراري وبورشه.

وسيتضمن الإجراء الأوروبي أيضا القوارب والطائرات، بالإضافة إلى مصاعد الكراسي (المخصصة لنقل المتزلجين لمواقع التزلج المرتفعة) والدراجات النارية التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من شركات تصنيع السيارات الأوروبية علقت طواعية مبيعاتها لروسيا.

وسيكون هذا الحظر ضمن حزمة رابعة أوسع من العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.