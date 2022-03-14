قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إنّ نحو 12 ألف قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية منذ بدء الحرب.

ونقلت وسائل إعلام عن هيئة الأركان، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني تمكّن من تدمير معدات عسكرية ضخمة للجيش الروسي، معقّبًا: "لن نسمح للجيش الروسي باحتلال بلدنا".

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.