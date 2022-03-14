فينجر يوجه نصيحة لإدارة ليفربول ويؤكد: صلاح مزيج من رونالدو وميسي

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نصح أرسين فينجر المدرب السابق لنادي أرسنال وأحد عملاقة التدريب في تاريخ كرة القدم، إدارة نادي ليفربول بتجديد التعاقد مع محمد صلاح نجم الفريق.

وقدم نادي ليفربول عرضا لصلاح من أجل تحديد عقده ولكن اللاعب ووكيله رفضا العرض ولايزال موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل غير محدد.

ويأمل صلاح في البقاء مع ليفربول حسبما صرح قبل ذلك لكن الراتب الذي حددته إدارة الريدز، هو العائق أمام استمراره وعدم تجديده حتى الآن.

وأبدى فينجر رأيه في ملف التجديد لصلاح ومنحه راتب 400 ألف إسترليني أسبوعيا:"عليك أن تنظر في السجل الطبي لصلاح. إنه لا يفوت أي مباراة، عليك أن تفعل ذلك - يقصد (تجديد عقده)".

وأضاف:"مو صلاح. مزيج من رونالدو وميسي. يمكنه الركض بالكرة وإعطاء اللمسة النهائية. أعتقد أنه تحسن كثيرًا في اللمسة الأخيرة".

وواصل:"من أغسطس حتى كأس الأمم الأفريقية كان بالتأكيد أفضل لاعب في العالم. لقد رأيته يسجل أهدافًا استثنائية هذا الموسم.".

وأتم:"صلاح وماني ، لن ترغب في خسارتهم لأنهم أصبحوا نجوما مع ليفربول. جزء من تاريخهم الآن "