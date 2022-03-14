دعوات في مجلس الشيوخ لإعداد استراتيجية لاستعادة الوعي: نحن أمام جيل غير تقليدي

قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الحديث عن الوعي والانتماء بعبارات إنشائية سهل، بينما التنفيذ على الأرض والتطبيق العملي ليس بهذه السهولة.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس طارق نصير، بشأن جهود وزارتي الشباب والأوقاف حول استعادة الوعي، "نتحدث عن جيل غير تقليدي يتلقى المعلومة في ثانية لا يمكن السيطرة عليها".

ولفت إلى أن جيل الشباب ليس كالأجيال السابقة التي كانت تعتمد في المعلومات على الإعلام وقنوات التلفزيون، وشدد على دور السوشيال ميديا وتأثيرها.

وأضاف أن إقناع الشباب يتطلب أساليب غير تقليدية، وقال: "كانت الأسرة لها دور كبير ولديها وقت لتربية نشء، ومع الظروف الوضع تغير، ليس مصر ولكن العالم كله، لم يعد الوقت متاحا لدى الأسر لإعطاء هذه التربية".

من جهته، أشار محمود مسلم، رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام لمجلس الشيوخ، إلى ضرورة وضع استراتيجية للوعي تتشارك فيها المؤسسات الشبابية والثقافية، وقال إن "الاعلام دوره نشر الحقائق، بينما تغيير القناعات يتم عبر الاتصال المباشر في المسجد والكنيسة والمدرسة ومراكز الشباب".

وتابع: "نحتاج إلى جهد حكومي لأن قضية الوعي أساس للحفاظ على ما تم من إنجازات، في بلدنا القوى الناعمة المصرية قادرة عليها، بشرط أن تضع لها استراتيجية".

من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ، يوسف عامر، إن الوعي يحتاج إلى انضباط الفكر الديني، من خلال تحقيق مقاصد الشريعة ورعاية مصالح الناس، بحيث تكون عين على مقاصد الشريعة وعين على مصالح الناس. كما أكد أهمية التوعية من خلال أساليب ووسائل مختلفة تناسب الفئات العمرية المختلفة.