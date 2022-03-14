مصدر سوداني: البرهان في الرياض الأربعاء لبحث أمن البحر الأحمر وأزمة بلاده

أفاد مصدر مطلع في السفارة السودانية بالرياض بأن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيصل إلى الرياض بعد غد الأربعاء، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يوما واحدا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن البرهان سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "للتباحث حول العديد من القضايا الثنائية، وأمن البحر الأحمر، وآفاق حل الأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين".

ويرافق البرهان في الزيارة وفد رسمي يضم وزيري الخارجية علي الصادق والمالية جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم.

وتأتي الزيارة في ظل أزمة يشهدها السودان منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتوقع المصدر أن يشدد الجانب السعودي على "أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية، وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية".

وأوضح المصدر أن البرهان سيبلغ ولي العهد السعودي تأييده "لإجراء حوار بين الأطراف السودانية يقود إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".

ولم يستبعد المصدر أن يطلب البرهان من الأمير محمد "زيادة الدعم المادي السعودي للاقتصاد السوداني، من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وبخاصة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية".

وكان البرهان بدأ زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة الخميس الماضي، استمرت ثلاثة أيام، اجتمع خلالها بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي في مختلف المجالات.

وذكر بيان سوداني في ختام الزيارة أن ولي عهد أبوظبي أبدى رغبة بلاده "في بناء شراكات استراتيجية مع السودان والاستثمار في الزراعة والموانئ البحرية وتطوير السكك الحديدية والتعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات".

وأضاف أن "ولي عهد أبوظبي أعلن عن ودائع كبيرة (دون تحديد قيمتها) للبنوك السودانية، وإقامة مشروعات تنموية في السودان تدفع بالاقتصاد".

ويشهد السودان احتجاجات منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، قائد الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، فيما ينفى الجيش ذلك.

وقبل إجراءات البرهان كان السودان يعيش منذ 21 آب/أغسطس من عام 2019 مرحلة انتقالية كان من المقرر أن تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.