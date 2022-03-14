أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه اليوم، عن أسفه مقدماً أحر التعازي لدولة الكونغو حكومة وشعباً جراء مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار جنوب شرق البلاد.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "خالص التعازي لأسر الضحايا وللحكومة وللكونغوليين في أعقاب حادث القطار الذي وقع في مدينة لوالابا جنوب شرق البلاد.. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أن الكونغو شهدت مصرع 75 شخصا على الأقل بسبب خروج قطار عن مساره وسقوط عرباته من أعلى منطقة وديان في مدينة لوالابا بمنطقة كولويزي بجنوب شرق البلاد، وسط جرح نحو 125 شخصا.