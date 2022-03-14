الهند تسجل 2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ذكرت السلطات الصحية الهندية أنه تم تسجيل 2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليوناً و993 ألفا و494 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين - بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 515 ألفا و877 حالة، بعد وفاة 27 حالة مصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن 4377 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليوناً و441 ألفاً و449 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 36 ألفاً و168 حالة.