قال المسئول بوزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، اليوم الاثنين، إن نحو 35 ألف لاجئ أوكراني وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن منذ بدء الهجوم الروسي.

ونوّه المسئول بوزارة الصحة الإيطالية، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، بجهود الحكومة الإقليمية في إيطاليا لتزويد هؤلاء اللاجئين بالخدمات الصحية "بطريقة فعالة".

وأشار إلى أنه "حتى اليوم، وصل حوالي 35 ألف لاجئ إلى بلدنا، بينهم 17 ألف امرأة و14 ألف قاصر"، مضيفا: "نحن نقدم لهم الرعاية الصحية، ونجعل اللقاحات متاحة لهم، ليس فقط الخاصة بكوفيد-19، ولكن أيضا للحصبة وشلل الأطفال".