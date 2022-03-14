شركة طيران أراجيت الكاريبية بصدد شراء 20 طائرة بوينج 737 ماكس

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات في بيان لها اليوم الاثنين أن شركة الطيران الكاريبية الجديدة "أراجيت" طلبت شراء 20 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس لخفض تكاليف التشغيل وتوسيع خيارات السفر المتاح بأسعار في المتناول في منطقة الأمريكتين.



وأصبح لدى أراجيت أيضا خيار شراء 15 طائرة إضافية طراز 737 ماكس، والتي يمكنها بجانب اتفاقيات الإيجار الحالية، أن تزيد عدد أسطول طائرات الشركة الجديدة الموفرة للوقود إلى 40 طائرة.



وأعلنت الشركة أنه تم الانتهاء من طلب شراء الطائرات في كانون الثاني /يناير الماضي وهو منسوب حاليا إلى عميل لم يتم الكشف عن هويته على الموقع الإلكتروني لشركة بوينج لتقديم الطلبات واستلامها.