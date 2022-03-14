«سيتي جروب» تعتزم توسيع نطاق خطة الخروج من السوق الروسية

تعتزم مجموعة سيتي جروب صاحبة أكبر وجود مصرفي أمريكي في روسيا توسيع خطة الخروج من السوق الروسية لتتجاوز الخروج من قطاع التجزئة المصرفية كما كانت أعلنت في وقت سابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدوارد سكايلر النائب التنفيذي لرئيس سيتي جروب للشؤون العالمية العامة القول "قررنا الآن توسيع نطاق عملية الخروج (من روسيا) لتشمل خطوط أعمالنا الأخرى مع استمرار خفض عملياتنا واستثماراتنا المتبقية" هناك.

وأضاف سكايلر في تصريحات، اليوم الإثنين: "نظرا لطبيعة عمليات الخدمات المالية والبنكية، فإن تنفيذ هذا القرار سيستغرق وقتا".

وكانت المجموعة المالية العملاقة قد قالت في الأسبوع الماضي إنها تقيم عملياتها في روسيا عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، مما جعل اقتصاد روسيا معزولا عن النظام المالي العالمي.

وقال سكايلر إن سيتي جروب ستوقف اعتبارا من اليوم الدخول في تعاملات جديدة أو مع عملاء جدد في روسيا، في حين ستواصل تقديم المساعدة للشركات متعددة الجنسيات التي تواصل العمل هناك.

وتضم سيتي جروب حوالي 3000 موظف في روسيا، وقالت المجموعة في الشهر الماضي إن لديها قروضا وأصولا واستثمارات أخرى مرتبطة بروسيا أو شركات محلية أو ببنوك أخرى إلى جانب بنك روسيا المركزي بنحو 9.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.