ورشة عمل للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد ورشة عمل للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حول تنفيذ حملات التوعية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

واستعرض الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، إنجازات البرنامج بالمحافظة، والتي تضمنت، دعم المحافظة بالمعدات وتطوير المصانع القائمة، فضلاً عن دعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كفاءة الجمع والنقل ودعم وحدة التدخل السريع، وتطوير المصنعين القائمين في مركز بیلا وسیدي سالم.

وأضاف إسماعيل أن المشروعات المقترحة للتنفيذ خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، يتضمن إنشاء 3 مصانع جديدة؛ إنشاء مصنعين بمركزى دسوق وكفر الشيخ «دعم محلى»، وإنشاء مصنع في مركز مطوبس «دعم أجنبي»، فضلاً عن إنشاء مدفن صحى للتخلص السليم من المخلفات بالمحافظة.

وأوضح أن الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج بمحافظة كفر الشيخ، شملت تطوير المصنعين الموجودين حالياً في مرکزي بیلا و سیدی سالم و رفع كفاءتها من 10 أطنان/ ساعة إلى 30 طن/ ساعة، وشراء المعدات الخاصة بتشغيل المصانع الجديدة، وشراء 325 بطارية بأحجام مختلفة تتراوح ما بين 70 أمبير وحتى 150 أمبير وقد تم توزيعها على المراكز والمدن ووحدة التدخل السريع بالمحافظة.

ومن جانبه، أشار المهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، إلى تحرير عقود لصيانة المعدات لمدة أربع سنوات، والانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، وخطة التشغيل لجميع معدات إدارة المخلفات بالمحافظة، فضلاً عن إعداد برنامج الصيانة، وخطة الرصد والمتابعة، وتقرير التوعية والتدريب.