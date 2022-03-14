تراجع طفيف لمبيعات السلاح في العالم

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أظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي تراجعا طفيفا في مبيعات السلاح في العالم خلال الفترة من 2017 إلى 2021 مقارنة بالفترة من 2012 إلى 2016.

وبحسب المعهد تراجعت مبيعات الأسلحة الرئيسية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والغواصات بنسبة 6ر4% خلال الفترة المذكورة.

وقال بيتر دي فيتسمان كبير الباحثين في برنامج نقل الأسلحة التابع للمعهد إن التراجع الطفيف في مبيعات الأسلحة الرئيسية يغطي تباينا كبيرا بين مناطق العالم المختلفة.

وأضاف أن "الزيادة أو استمرار المعدلات المرتفعة لاستيراد الأسلحة في مناطق مثل أوروبا وشرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط تثير القلق من تكديس الأسلحة".

في الوقت نفسه زادت صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة خلال الفترة من 2017 إلى 2021 بنسبة 14% مقارنة بالفترة من 2012 إلى 2016. كما زادت حصتها من سوق الأسلحة العالمية من 32% إلى 39% خلال الفترة نفسها.

في المقابل تراجعت صادرات روسيا من السلاح والتي تمثل 19% من السوق العالمية بنسبة 26% خلال الفترة نفسها.

وأشارت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي إلى أن تراجع صادرات روسيا من السلاح يعود بشكل شبه كامل إلى تراجع صادراتها إلى دولتين هما الهند وفيتنام.

ورغم تراجع صادراتها من السلاح استمرت ألمانيا ضمن أكبر خمس دول مصدرة للسلاح في العالم، حيث تراجعت صادراتها خلال الفترة من 2017 إلى2021 بنسبة 19% مقارنة بالفترة من 2012 إلى 2017.

وقال فيتسمان "التدهور الحاد في العلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا كان عاملا مهما في نمو واردات السلاح الأوروبية، وبخاصة بالنسبة للدول التي لا تستطيع تلبية كل احتياجاتها من خلال صناعة السلاح الوطنية لديها".